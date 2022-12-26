Міністр оборони: У ЗСУ тестують перші партії жіночої форми. Взуття почнуть розробляти в січні

Перші партії жіночої військової форми й білизни надійшли на тестування до декількох бригад Збройних сил України.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Українські захисниці перевірять два варіанти костюма та спідньої білизни, а після тестування та зауважень від військовослужбовиць виробник довершить форму.

Після цього до наказу Міноборони «Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв» внесуть відповідні зміни.

«І питання не тільки в одязі. Вже за кілька тижнів — у січні, ми плануємо розпочати роботу щодо впровадження для військовослужбовиць окремого типу черевиків з високими берцями», — додав міністр оборони.

Резніков зазначив, що українські виробники розробили експериментальний зразок бронежилета для жінок. Після завершення випробувань його відправлять у військо. Міністр оборони також згадав про військову форму для вагітних захисниць.

«Окремо має стояти питання забезпечення формою вагітних. Тут, на жаль, є прогалини. І ми теж повинні над цим працювати», — зазначив він.

За словами Резнікова, така форма вже передбачена, наприклад, для військовослужбовиць у Німеччині. У 2021 році комбінезони для вагітних почали тестувати в армії США.