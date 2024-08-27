Україна використала F-16 для відбиття атаки 26 серпня

Україна долучала винищувачі F-16 до відбиття однієї з найбільших російських повітряних атак, що відбулася 26 серпня.
Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.
«F-16 — це дуже хороший результат, чимало про це говорили. Вже в рамках цієї величезної ракетної атаки ми з допомогою F-16 збили деякі ракети і дякуємо партнерам, що надали нам ці F-16. Звісно, цього не досить, у нас їх небагато. Треба ще й тренувати пілотів. У нас є пропозиції до США, але треба дозвіл», — сказав він.
- 26 серпня Росія завдала одного з наймасовіших ударів по Україні. Армія РФ запустила щонайменше 127 ракет і 109 ударних дронів. Росіяни били по критичній інфраструктурі України, зокрема по енергетичних обʼєктах.
- 31 липня видання Bloomberg з посиланням на джерело повідомило, що перша партія винищувачів F-16 вже прибула в Україну. Президент Зеленський вперше офіційно підтвердив прибуття перших F-16 в Україну 4 серпня, у День Повітряних сил ЗСУ. Він не уточнив кількість літаків, які зараз є в Україні.
- Бойові літаки добиралися в Україну понад рік. Цей шлях був ускладнений затримками, питаннями щодо запчастин і мовним барʼєром між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами.
- Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (42 літаки, частина з них навчальні), Данія (19 одиниць), Бельгія (30 винищувачів F-16 до 2028 року) та Норвегія — 6 літаків F-16.