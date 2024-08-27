Україна використала F-16 для відбиття атаки 26 серпня

Україна долучала винищувачі F-16 до відбиття однієї з найбільших російських повітряних атак, що відбулася 26 серпня.

Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

«F-16 — це дуже хороший результат, чимало про це говорили. Вже в рамках цієї величезної ракетної атаки ми з допомогою F-16 збили деякі ракети і дякуємо партнерам, що надали нам ці F-16. Звісно, цього не досить, у нас їх небагато. Треба ще й тренувати пілотів. У нас є пропозиції до США, але треба дозвіл», — сказав він.