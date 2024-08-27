Астронавт-любитель уперше вийде у відкритий космос

Під час першого в історії комерційного виходу астронавтів у відкритий космос команда з чотирьох непрофесійних астронавтів відлетять від Землі на 700 кілометрів. Це найбільша відстань з часів місії «Аполлон» в 1972 році.

Про це йдеться на сайті космічної місії Polaris Dawn, якою керує компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX.

Спонсором є американський бізнесмен, пілот і астронавт Джаред Айзекман. У рамках проєкту він планує три таких польоти.

Джаред Айзекман.

До польоту разом з Айзекманом долучаться інженерки SpaceX Сара Гілліс та Анна Менон, a також колишній підполковник Повітряних сил США Скотт «Кідд» Потіт. У відкритий космос вийдуть лише Айзекман і Гілліс, проте у скафандрах буде вся команда місії.

Для місії використають капсулу екіпажу SpaceX Dragon, яку запустять на ракеті Falcon 9.

Джаред Айзекман раніше літав у космос як командир першої космічної місії з повністю цивільним екіпажем Inspiration4 у 2021 році.

Цього разу в космосі екіпаж тестуватиме лазерні комунікації Starlink, скафандри, розроблені компанією SpaceX, а також досліджуватиме вплив космічного польоту і радіації на здоров’я людей.

«Будівництво бази на Місяці та міста на Марсі потребуватиме тисяч скафандрів. Їх розробка і вихід у відкритий космос стануть важливими кроками на шляху до масштабованого дизайну скафандрів для майбутніх довготривалих місій», — зазначили на сайті Polaris Dawn

Спочатку планували, що пʼятиденний політ почнеться 27 серпня, проте його старт відклали щонайменше на добу через витік гелію.

«Безпека екіпажу є надзвичайно важливою, і ця місія несе в собі більший ризик, ніж зазвичай, оскільки це буде найбільша відстань людей від Землі з часів «Аполлона» та першого комерційного виходу у відкритий космос! Якщо виникнуть якісь сумніви, запуск відкладуть, доки ці проблеми не будуть вирішені», — писав раніше мільярдер, засновник компаній SpaceX Ілон Макс.