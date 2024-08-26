Під час російської ракетної атаки з України в Польщу залетів невідомий обʼєкт

Під час ранкової російської ракетно-дронової атаки з території України в повітряний простір Польщі залетів невідомий обʼєкт. Імовірно, це був безпілотник.

Про це пише RMF24.

Оперативний командувач польської армії Мацей Кліщ на брифінгу заявив, що о 06:43 ранку за польським часом з території України в Польщу залетів, імовірно, безпілотний літальний апарат. Він перетнув кордон біля українського міста Червоноград.

Рух повітряного обʼєкта зафіксували щонайменше три радіолокаційні станції. Польська сторона спостерігала за обʼєктом, однак він зник, зайшовши приблизно на 25 км на територію Польщі. Він зник із систем радіолокації, а Кліщ не віддав наказ збити його через погані погодні умови.

Генерал Мацей Кліщ каже, що обʼєкт, імовірно, досі перебуває в Польщі — хоч і не виключає, що він міг покинути територію країни. Триває пошукова операція, вона зосереджена в польському місті Тишовце в Люблінському воєводстві — це неподалік кордону з Україною. Про вибухи інформація не надходила.