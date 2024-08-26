Польща підняла винищувачі через атаку Росії на Україну

У небо Польщі підняли польські та союзницькі винищувачі через масовану атаку Росії на Україну.

Про це повідомили в польському Оперативному командуванні.

Це аргументували тим, що від ранку 26 серпня спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, яка бʼє, зокрема, по обʼєктах, розташованих на заході України.

«Розпочали всі необхідні процедури для убезпечення повітряного простору Польщі, а Оперативне командування Збройних сил Польщі постійно моніторить ситуацію», — резюмували польські військові.

Можливість перехоплення ракет, які летять в напрямку Польщі, 8 липня прописали в безпековій угоді України та Польщі. У тексті йшлось про «двосторонній діалог з іншими партнерами, спрямований на вивчення обґрунтування та доцільності можливого перехоплення в повітряному просторі України ракет».

Однак премʼєр Польщі Дональд Туск пояснював, що в документі прописали саме «бажання, потребу такої розмови», і зазначив, що такі дії «вимагають спільної відповідальності Альянсу». Без рішення НАТО Польща не збиватиме російські ракети.