Китайський літак вперше порушив повітряний простір Японії

Зранку 26 серпня китайський літак-розвідник Y-9 ненадовго порушив повітряний простір Японії.Через це у країні підіймали в небо винищувачі.
Про це пише Reuters.
Китайський літак пролетів над островами Данджо на захід від південного острова Кюсю приблизно між 11:29 і 11:31.
У Японії це назвали першим випадком, коли китайський військовий літак порушив повітряний простір країни. Токіо надіслав Пекіну дипломатичний протест.
Міністерство закордонних справ викликала високопосадовця китайського посольства в Токіо, щоб вимагати запобігання подібним порушенням.
- США, Японія та регіональні союзники посилюють свої сили в Індійсько-Тихоокеанському регіоні через погрози Китаю окупувати Тайвань. Країни готуються до війни, початок якої прогнозують у 2027 році. КНР відкрито заявляє, що «возʼєднання» з Тайванем неминуче, а США обіцяють захищати острів.