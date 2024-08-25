«Церкви не можна чіпати». Папа Франциск проти заборони УПЦ МП в Україні

Папа Римський Франциск прокоментував заборону в Україні Української православної церкви Московського патріархату. Він заявив, що «церкви не можна чіпати».

Про це Франциск сказав під час недільної зустрічі з вірянами, передає Vatican News.

Папа Римський Франциск сказав, що занепокоєний ухваленням закону про заборону УПЦ МП в Україні, адже хвилюється за свободу «тих, хто молиться».

«Ніхто не чинить зла через те, що молиться. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому, але не можна вважати за зло те, що він молився», — сказав понтифік.

За його словами, усім охочим молитися потрібно дозволити це робити в тих церках, які вони вважають своїми.

Франциск закликав не забороняти прямо чи опосередковано будь-які християнські церкви та продовжувати молитися за те, «щоби припинилися війни».

Заборона УПЦ МП в Україні

19 січня 2023 року уряд вніс до Ради законопроєкт про заборону в Україні церков, афілійованих з Росією. Це зробили за дорученням Ради національної безпеки та оборони. 19 жовтня 2023 року парламент підтримав цей законопроєкт у першому читанні.

23 липня 2024 року низка нардепів заблокувала трибуну Ради через відмову ставити проєкт на голосування. Однак голосування тоді так і не відбулося. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що депутати вирішили сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень закону, щоб його якнайшвидше винесли на голосування.

15 серпня Зеленський закликав Верховну Раду до оперативності в рішенні про «релігійну незалежність». А предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія до діалогу про єднання. Уже 20 серпня Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП. 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон.

Авторка: Ірина Перепечко