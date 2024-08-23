Глава Ради Руслан Стефанчук підписав закон про заборону УПЦ МП. Далі крок за президентом

Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 8371 про заборону діяльності на території України релігійних організацій, повʼязаних з Росією.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

Тепер документ передадуть на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Це не означає, що він його одразу підпише — наприклад, закон про зниження призовного віку до 25 років лежав без підпису 10 місяців.

Закон має унеможливити діяльність церков, які керуються державою, що здійснює агресію проти України, тобто Росією.

Релігійні організації, які підозрюють у співпраці з Російською православною церквою, перевірятиме відповідна експертна комісія. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Якщо комісія зафіксує порушення, ДЕСС видасть припис церкві на виправлення ситуації.

Після цього має відбутися суд, який вирішить, чи забороняти релігійну організацію. При цьому під релігійною організацією мається на увазі не вся УПЦ МП, а окремі юридичні особи, які її представляють. Це означає, що кожну парафію чи єпархію будуть забороняти окремо.

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. При цьому громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати звʼязки з РПЦ.

Заборона УПЦ МП в Україні

19 січня 2023 року уряд вніс до Ради законопроєкт про заборону в Україні церков, афілійованих з Росією. Це зробили за дорученням Ради національної безпеки та оборони. 19 жовтня 2023 року парламент підтримав цей законопроєкт у першому читанні.

23 липня 2024 року низка нардепів заблокувала трибуну Ради через відмову ставити проєкт на голосування. Однак голосування тоді так і не відбулося. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що депутати вирішили сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень закону, щоб його якнайшвидше винесли на голосування.

15 серпня Зеленський закликав Верховну Раду до оперативності в рішенні про «релігійну незалежність». А предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія до діалогу про єднання.

Уже 20 серпня Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП.