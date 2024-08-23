Суд у Києві відмовився задовольнити скаргу Богдана Кротевича на ДБР

Шевченківський районний суд Києва відмовився задовольнити скаргу начальника штабу 12 бригади спецпризначення «Азов» Богдана «Тавра» Кротевича на Державне бюро розслідувань.

Про це адвокат Кротевича Валентин Бондарчук повідомив «Бабелю».

За словами адвоката, суд вважає, що заява Кротевича не містить достатньо інформації про конкретні обставини злочину, про який йдеться.

Що передувало

23 червня 2024 року Богдан Кротевич повідомив, що подав заяву в Державне бюро розслідувань на неназваного генерала. Він писав, що той «вбив більше українських військових, ніж будь-який інший російський генерал», тому просить почати розслідування. Згодом виявилося, що йдеться про генерала Юрія Содоля — екскомандувача Обʼєднаних сил і командувача ОСУВ «Хортиця», якого президент звільнив з посади 24 червня.

26 червня газета The Washington Post дізналася деталі скарги Кротевича. Той звинувачує Содоля в провалі оборони Маріуполя. Кротевич каже, що Содоль не керував обороною, не провів жодної години в місті та не постачав бригаді «Азов» боєприпаси, але наказував наступати, попри відсутність боєприпасів. Після відмови бійців це робити проти командира «Азову» почали розслідування. Також газета наводить ситуацію, коли один з командирів просив у Содоля подальших інструкцій, але почув у відповідь: «Нам гаплик».

22 липня Богдан Кротевич повідомив, що подав скаргу до суду на ДБР, оскільки воно не порушило справу проти екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.