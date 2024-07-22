Начштабу «Азову» подав до суду на ДБР. Бюро не порушило справу проти екскомандувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля

Начальник штабу 12 бригади спецпризначення «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич повідомив у своєму Telegram, що подав скаргу до суду на Державне бюро розслідувань, оскільки воно не порушило справу проти екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Кротевич повідомив, що 27 червня отримав відповідь від ДБР, де йому повідомили, що його заяву щодо Содоля додадуть до вже наявної справи, у якій опосередковано розглядаються дії командування Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» та «інших людей». Він вважає, що ДБР порушує закон і робить це «максимально зухвало», що схоже на «навмисну бездіяльність».

Начштабу зазначив, що його не викликали як свідка давати свідчення, хоч він і просив про це. Саме тому він разом з адвокатами 4 липня подав скаргу на ДБР, домагаючись, щоб бюро таки порушило справу проти генерала Содоля і почало розслідування.

Кротевич додав, що спілкувався з «різними людьми», і йому дали зрозуміти, що є вказівка зверху «не давати хід цій справі». За його словами, попри те, що Содоля звільнили, його «поплічники зберегли посади» і роблять усе, щоб «прикрити свого очільника». Начштабу запевняє, що до нього звернулися командири різних бригад, які готові свідчити проти Содоля на суді.

Розгляд скарги на ДБР у суді призначили на 19 серпня, але процес призначення судді супроводжувався порушеннями, каже «Тавр».