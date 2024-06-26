WP дізналося деталі заяви Кротевича, яку той написав на Содоля

Американське видання Washington Post отримало доступ до скарги начальника штабу бригади «Азов» Богдана Кротевича, яку той написав на екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Юрій Содоль.

Ідеться про перелік скарг, з якими Кротевич звернувся до ДБР. Він публічно розповів про цей крок, але не вказав, про якого саме генерала ідеться і що конкретно той робив не так. WP наводить зміст заяви.

За їхніми даними, Кротевич скаржився на те, що Содоль не керував обороною Маріуполя і не провів жодної години в місті, але попри це отримав звання Героя України. Крім того, Содоль нібито не постачав бригаді «Азов» боєприпаси та не забезпечив наявність оборонних споруд у Маріуполі перед російським наступом.

Також видання наводить ситуацію, коли один з командирів просив у Содоля озвучити план дій, але у відповідь почув: «Нам гаплик». Після цього генерал поклав слухавку.

Кротевич запевняє, що Содоль, командуючи східним фронтом, наказував «Азову» наступати, хоча у бригади не було для цього достатньо артилерійських боєприпасів. Бійці аргументували, чому це зараз неможливо, після чого проти командира «Азову» почали розслідування.