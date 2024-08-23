ДТП на блокпості: екссудді Тандиру продовжили запобіжний захід

26 травня 2023 року голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка , який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер. Після аварії Тандир перебуває в СІЗО. Його справу слухають у Святошинському суді Києва. Тандиру загрожує до 10 років увʼязнення.

На початку серпня Тандира звільнили з посади судді Макарівського районного суду через «вчинення істотного дисциплінарного проступку».

Експертиза встановила, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду і слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану спʼяніння на момент ДТП.

15 грудня 2023 року «Бабель» дізнався, що Олексій Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця. 20 грудня суд наклав арешт на земельну ділянку і гроші Тандира, що на його банківському рахунку. В арешті квартири й паркомісця, які Тандир переписав на дружину, суд відмовив.

Тандир перебуватиме під вартою щонайменше до 31 серпня 2024 року.