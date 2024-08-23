В Україні достроково вивели з ремонту ще один енергоблок. Це дозволить уникнути відключень світла

В Україні достроково з планового ремонту вийшов ще один атомний блок. Він додасть 1 000 мегават потужності та посилить стабільність енергосистеми. Це дозволить не відключати світло у населення й бізнесу.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

«Енергетики дійсно роблять неймовірні речі у цій складній ситуації, щоб ми залишались зі світлом і теплом. Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії», — сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Наразі атомна генерація забезпечує близько 60% споживання електроенергії в Україні.