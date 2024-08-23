В Україні достроково вивели з ремонту ще один енергоблок. Це дозволить уникнути відключень світла

В Україні достроково з планового ремонту вийшов ще один атомний блок. Він додасть 1 000 мегават потужності та посилить стабільність енергосистеми. Це дозволить не відключати світло у населення й бізнесу.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
«Енергетики дійсно роблять неймовірні речі у цій складній ситуації, щоб ми залишались зі світлом і теплом. Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії», — сказав міністр енергетики Герман Галущенко.
Наразі атомна генерація забезпечує близько 60% споживання електроенергії в Україні.
- Ситуація в енергосистемі України покращилась у липні — після підключення двох атомних енергоблоків, які достроково відремонтували. 30 липня в «Укренерго» запевнили: якщо не буде обстрілів, то у найближчі 3 місяці відключення світла будуть мінімальними або їх взагалі скасують.
- Однак з 19 серпня графіки вимкнень світла повернули через спеку.