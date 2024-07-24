В Україні на одній із АЕС підключили відремонтований енергоблок. Це зменшить дефіцит електроенергії

В Україні на одній з атомних електростанцій до енергосистеми підключили черговий атомний енергоблок, який завершили ремонтувати раніше строку.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

«На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії», — сказано у повідомленні.

Водночас ситуація в енергетиці залишається складною. У системі є значний дефіцит генерувальних потужностей, які були пошкоджені російськими ракетними і дроновими атаками. Продовжується знищення обладнання на прифронтових та прикордонних територіях. Часто під обстріли росіян потрапляють підстанції, лінії системи передачі електроенергії.

У Міненерго додали, що сьогодні, 24 липня, у західному та частково південному регіонах відключення світла заплановані на період з 18:00 до 24:00. У всіх інших регіонах обмеження діють з 00:00 до 24:00. Про зміни в графіках відключень у кожному регіоні повідомляють обленерго.

Раніше, 17 липня, до енергосистеми України підключили ще один відремонтований атомний блок. Він додав 1 000 МВт (1 ГВт) потужності.