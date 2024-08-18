З 19 серпня в Україні знову почнуть вимикати світло для населення

Уже відзавтра знову почнуть вимикати світло для населення.

Про це повідомило «Укренерго».

19 серпня з 17:00 до 21:00 діятиме одна черга відключень. В інші години обмежень не буде.

В «Укренерго» пояснили, що світло знову вимикатимуть, оскільки через спеку зростає споживання електроенергії.