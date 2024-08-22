Ремонт між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» в Києві на завершальному етапі. Поїзди можуть запустити вже на початку осені

Ремонт перегону між станціями метро «Деміївська» і «Либідська» у Києві на завершальному етапі.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

Сьогодні почали засипати котлован ґрунтом. Перед цим навколо оновленої ділянки тунелю котлован залили спеціальною цементною сумішшю та майже демонтували три рівні його кріплень. Мер наголосив, що відновлювальні роботи ведуть цілодобово.

Напередодні завершили будівництво нової ділянки тунелю довжиною 27 метрів. Також посилили ділянки, що прилягають до неї з обох сторін (загальною довжиною понад 50 метрів). Зараз завершують укладання нового рейкового полотна. В тунелі відновлюють усі необхідні кабельні мережі та монтують контактну рейку, через яку подається напруга.

«Робимо все, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені. Перед повноцінним відновленням руху здійснять пробні пуски поїздів, а також ретельну перевірку всіх систем безпеки руху», — додав Кличко.