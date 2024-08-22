Україна продовжила санкції проти Пушиліна, Шарія і Гужви

Рада національної безпеки і оборони України продовжила санкції проти низки проросійських діячів та пропагандистських медіа.

Указ про виконання рішення РНБО підписав президент України Володимир Зеленський.

Серед підсанкійних діячів — пропагандист Анатолій Шарій та його дружина Ольга Шарій. На 10 років їм заблокували активи, заборонили вести всі торговельні операції, виводити капітали за межі України. Вони також не можуть перетнути кордон України ані повітрям, ані морем. Санкції продовжили і проти їхнього пропагандистського видання «Шарій.нет».

Анатолій Шарій — колишній журналіст, який утік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог в YouTube. СБУ повідомляла йому про підозри у держзраді та називає його російським пропагандистом, який з 2012 року веде підривну діяльність проти України. Сам Шарій назвав справу політичною.

Такі ж обмеження продовжили й проти ватажка окупованих Росією територій Донецької області Дениса Пушиліна. Він уже має заочно 15 років тюрми за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораціонізм та участь в організації незаконного референдуму. У березні цього року Служба безпеки України повідомила йому про чергову підозру за організацію так званих виборів на тимчасово окупованій Донеччині.

Продовжили санкції також проти засновника пропагандистського видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, його дружини Ганни Солнцевої та ТОВ «Ласмак», яке володіє цим медіа.

З повним переліком підсанкційних проросійських діячів та медіа можна ознайомитися у наказі президента.

Усі обмеження діють з дня їхньої публікації, тобто від сьогодні. Міністерство закордонних справ України проінформує про ведення санкцій Європейський Союз, США та інші країни, щоб вони ввели подібні обмеження.

Санкції проти видань «Страна.uа» та «Шарій.нет»

20 серпня 2021 року РНБО запровадила санкції проти головного редактора видання «Страна.uа» Ігоря Гужви та відеоблогера Шарія, а також проти його дружини, її матері та кількох інших людей.

24 жовтня 2022 року петиція про повне блокування та припинення співпраці держорганів із проросійським виданням «Страна.ua» набрала необхідні 25 тисяч голосів для її розгляду Володимиром Зеленським.

За рішенням Ради нацбезпеки та оборони від 30 грудня 2021 року, крім основних доменів «Шарій.нет» і «Страна.ua», блокується також доступ до вебресурсів і сервісів, аналогічних за змістом (наприклад, до так званих сайтів-дзеркал).

Авторка: Ірина Перепечко