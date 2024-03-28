СБУ повідомила про підозру ватажку «ДНР» Пушиліну і ще двом організаторам псевдовиборів за путіна

Служба безпеки України повідомила про підозру ватажкам «ДНР» за організацію псевдовиборів за путіна на тимчасово окупованій Донеччині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Йдеться про гауляйтера Донецька Дениса Пушиліна, одного з керівників «виборчого штабу» путіна Артема Жогу та очільника «виборчкому ДНР» Володимира Висоцького

Слідство встановило, що вони організували масові фальсифікації щодо участі місцевих у псевдовиборах і звітували до Кремля про нібито максимальну підтримку незаконних виборів з боку мешканців Донеччини.

Щоб створити видимість «голосування» у зруйнованій Авдіївці Денис Пушилін приїхав до міста із заступником керівника адміністрації президента рф Сергієм Кирієнком. Серед понівечених будівель окупованого міста вони зробили для російських медіа зрежисоване «відеозвернення» начебто місцевих жителі, які «хотіли» долучитися до псевдовиборів.

Тим часом Артем Жога формував керівний склад окупаційних «виборчкомів» і контролював підсумки «голосування». Також він давав вказівки Висоцькому, який організовував подворові обходи у супроводі озброєних російських окупантів. Людей змушували ставили «потрібні» відмітки у незаконних бюлетенях.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ ((колабораційна діяльність).