Проти криптобіржі Binance та її ексгендиректора Чжао знову подали позов через допомогу у відмиванні грошей

Троє інвесторів подали колективний позов проти сервісу обміну криптовалют Binance та його колишнього генерального директора Чанпена Чжао. Його звинувачують у співучасті у відмиванні вкраденої криптовалюти.

Про це йдеться в позові.

Позивачі у своїй заяві, яку розглядає окружний суд Сіетлу (США), стверджують, що їхні криптовалютні кошти викрали та «відмили» через сервіс Binance. Це зробило неможливим їхнє подальше відстеження.

Аргументом для таких заяв вони висувають той факт, що без використання Binance вся інформація зберігається у блокчейні, а сервіс обміну криптовалют приховує її.

«Отже, без майданчика для відмивання криптовалюти, такого як Binance.com, навіть якщо зловмисник вкраде чиюсь криптовалюту, влада може зрештою відстежити його, повторивши його кроки у блокчейні», – кажуть інвестори в позові.

Вони впевнені, що Binance стала спільницею у «відмиванні» коштів та порушила закон США RICO про відповідальність за легалізацію незаконно зароблених грошей.

Старший юрисконсульт і директор з питань глобального регулювання компанії Consensys Білл Гʼюз сумнівається у перспективності позову. Проте, на його думку, якщо той колись дійде до суду, то матиме серйозні наслідки для криптовалютної індустрії.

Це не перші подібні звинувачення, які лунають на адресу Binance та її колишнього генерального директора Чанпена Чжао. У травні цього року він отримав вирок на 4 місяці ув’язнення за те, що не запровадив належного захисту від відмивання грошей у роботі криптобіржі.

Чому судять Чжао

Торік 5 червня комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на Binance та Чанпена Чжао через порушення правил торгівлі цінними паперами. SEC заявляла, що визнає токен BNB, як і стейблкоїн BUSD, що носить брендинг біржі, цінними паперами. Випуск BUSD заборонено американськими регуляторами.

Зрештою торік, наприкінці листопада, Binance оштрафували на рекордні $4,3 млрд. Чжао визнав себе винним у порушенні правил і в пособництві обходу санкцій. Після цього він залишив посаду голови як самої Binance, так і окремого підрозділу для американського ринку — Binance.US.

Мінʼюст США вважав, що засновника Binance треба покарати жорсткіше, ніж просто штрафом, оскільки його біржа порушила федеральні санкції й закони про відмивання грошей.

Попри судові переслідування, Чанпен Чжао вважається найбагатшою людиною в біткоїн-індустрії. Раніше Forbes оцінив його статки у $33 млрд, що майже втричі вище, ніж було торік. А агентство Bloomberg зазначало, що на його рахунку можуть бути активи на суму близько $43 млрд.

Авторка: Ірина Перепечко