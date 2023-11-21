Засновник найбільшої криптобіржі Binance Чанпен Чжао офіційно подав у відставку

Генеральний директор Binance Holdings Ltd. Чанпен Чжао публічно оголосив про свою відставку з посади. Його місце посяде колишній глава компанії з питань регіональних ринків Річард Тенг.

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Раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що Чжао залишить посаду гендиректора компанії і визнає себе винним у порушенні вимог американського законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей.

Bloomberg з посиланням на джерела пише, що Міністерство юстиції США запросило від Binance понад $4 млрд, щоб врегулювати багаторічне розслідування. Це стане одним із найбільших штрафів у кримінальних справах, пов’язаних із криптовалютою.

Угода дозволить Чжао зберегти за собою контрольний пакет акцій Binance, але він більше не зможе обіймати керівну посаду в компанії. Крім того, Чжао ще сплатить персональний штраф $50 млн.