Засновник найбільшої криптобіржі Binance Чанпен Чжао отримав вирок у справі про відмивання грошей

Засновник найбільшої у світі криптовалютної біржі Binancе Чанпен Чжао проведе у вʼязниці 4 місяці. Він отримав покарання за те, що не запровадив належного захисту від відмивання грошей у роботі криптобіржі.

Про це повідомляє Coindesk.

Міністерство юстиції США вимагало для Чжао 36 місяців вʼязниці, проте суддя скептично поставився до аргументів звинувачення.

«Немає жодних доказів того, що обвинувачений колись був поінформований про незаконну діяльність у Binance», — заявив суддя і додав, що підсудний визнав провину, а його характеристики позитивні.

«Я думаю, що перший крок до того, щоб взяти на себе відповідальність, — це повністю визнати помилки, — сказав Чжао за кілька хвилин до того, як вислухав рішення судді. — Я також усвідомлюю важливість наявності надійної програми KYC [боротьби з відмиванням грошей]. Саме тому я доручив Binance співпрацювати з американським розслідуванням».

У листопаді колишній керівник найбільшої у світі біржі криптовалюти визнав себе винним за звинуваченням у порушенні закону про банківську таємницю. Покарання за таке звинувачення передбачає до 10 років увʼязнення, проте визнання провини та співпраця зі слідством помʼякшили вирок. Судова служба пробації рекомендувала, щоб Чжао провів у вʼязниці лише пʼять місяців.

Чому судять Чжао

Торік 5 червня комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на Binance та Чанпена Чжао через порушення правил торгівлі цінними паперами. SEC заявляла, що визнає токен BNB, як і стейблкоїн BUSD, що носить брендинг біржі, цінними паперами. Випуск BUSD заборонено американськими регуляторами.

Зрештою торік наприкінці листопада Binance оштрафували на рекордні $4,3 млрд. Чжао визнав себе винним у порушенні правил боротьби з відмиванням грошей і в пособництві обходу санкцій. Після цього він залишив посаду голови як самої Binance, так і окремого підрозділу для американського ринку — Binance.US.

Мінʼюст США вважав, що засновника Binance треба покарати жорсткіше, ніж просто штрафом, оскільки його біржа порушила федеральні санкції й закони про відмивання грошей.

Попри судові переслідування, Чанпен Чжао вважається найбагатшою людиною в біткоїн-індустрії. Раніше Forbes оцінив його статки у $33 млрд, що майже втричі вище, ніж було торік. А агентство Bloomberg зазначало, що на його рахунку можуть бути активи на суму близько $43 млрд.