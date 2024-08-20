WSJ: Німеччина обурилася, що Польща не заарештувала підозрюваного у справі про підрив «Північних потоків»

У червні Берлін видав ордер на арешт підозрюваного у справі про підрив «Північних потоків», який на той час був у Польщі. Проте Варшава не заарештувала його — і підозрюваний зміг виїхати до України. Це викликало обурення в Німеччини.

Про це пише газета Wall Street Journal.

Польські правоохоронці публічно заявляли, що вони не заарештували підозрюваного, тому що їхні німецькі колеги не внесли його адресу проживання в європейський реєстр. Влада Німеччини це заперечувала. Тоді Варшава сказала, що Служба внутрішньої безпеки країни (ABW) має розглянути це питання, перш ніж підозрюваного заарештують.

Минулого тижня польська прокуратура повідомила листом Німеччину, що підозрюваний покинув країну. У ньому йшлося й про те, чи німецькі правоохоронці досі зацікавлені в тому, щоб їхні польські колеги обшукали будинок фігуранта поблизу Варшави.

Німецька влада розцінила цей лист як «додаткову образу», бо Польща не виконала ордер на арешт.

Тим часом Росія подала скаргу на Німеччину через відсутність прогресу в розслідуванні вибухів на «Північних потоках» і запросила перемовини щодо «виконання Німеччиною своїх міжнародних зобовʼязань у боротьбі з тероризмом», сказав директор третього європейського департаменту Олег Тяпкін.

За словами німецьких слідчих, ще минулого року Польща відмовилася надати записи з камер відеоспостереження яхти, яка була пришвартована в польському порту, а також дані мобільного телефону з цього району. Німеччина вважає, що українці при підриві «Північних потоків» використали невелику вітрильну яхту та екіпаж із шести людей, який робив зупинку в порту «Колобжег» у Польщі.

Служба внутрішньої безпеки Польщі ABW заперечує ці заяви, наголошуючи, що таких кадрів не існує, бо за стандартною процедурою їх регулярно перезаписують через 30 днів.

Деякі німецькі правоохоронці та політики кажуть, що польська влада навмисно намагається завадити розслідуванню.

Як пише WSJ, на зустрічі німецьких і польських урядовців у Варшаві 2 липня цього року польський посадовець нібито сказав німецькому колезі, що всі потенційні підозрювані, які могли знищити « Північні потоки», «повинні отримати медалі» замість бути заарештованими. Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що «ініціатори й покровителі» газопроводів — імовірно, натякаючи на Німеччину — повинні «попросити вибачення і замовкнути».

Зараз Німеччина розслідує роль ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в підриві «Північних потоків» у вересні 2022 року. Президент України Володимир Зеленський нібито спочатку схвалив план, однак пізніше наказав скасувати, а Залужний всупереч цьому продовжив операцію.

Авторка: Ірина Перепечко