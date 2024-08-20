Нардепа Задорожнього, якого підозрюють у хабарництві, зняли з посади голови ТСК з фортифікацій і дронів

Ексдепутата від «Слуги народу» Миколу Задорожнього відкликали з посади очільника Тимчасової слідчої комісії щодо використання державних коштів на зведення фортифікацій і виготовлення дронів. Постанову підтримали 282 народні депутати.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Тепер ТСК очолюватиме нардеп фракції «Слуга народу» Олександр Бакумов. На противагу йому фракція «Європейської солідарності» висувала на цю посаду Михайла Бондаря, який вже є членом цієї слідчої комісії.

Постанова набирає чинності з дня її ухвалення, тобто сьогодні.

Парламентську ТСК щодо фортифікацій та закупівлі дронів ВРУ створила 22 травня цього року.

Справа Миколи Задорожнього

15 липня нардеп від «Слуги народу» Микола Задорожній отримав підозру від антикорупційних органів. Його підозрюють в отриманні хабаря на суму понад 3,4 мільйона гривень.

Того ж дня партія «Слуга народу» виключила народного обранця з лав політсили, але він залишився головою ТСК щодо фортифікацій та дронів.

17 липня Вищий антикорупційний суд обрав Миколі Задорожньому запобіжний захід — заставу у понад 3 мільйона гривень з покладенням відповідних процесуальних обовʼязків.

Авторка: Ірина Перепечко