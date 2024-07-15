Нардеп Микола Задорожній отримав підозру у вимаганні відкату за допомогу з тендером

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Задорожній отримав підозру від антикорупційних органів. Йому закидають одержання хабаря в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК), за що загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Національне антикорупційне бюро імені депутата не називає, але джерела «Бабеля» у правоохоронних органах кажуть, що це Задорожній.

За даними слідства, нардеп у березні 2024 року просив відкат у голови сільської ради на Сумщині за неперешкоджання у тендері на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області. Відкат, за даними НАБУ, становив 10% від загальної суми контракту. Ще 4% від загальної суми призначались для місцевих правоохоронців за мовчання і допомогу. Загалом йдеться про суму у 3,4 мільйона гривень.

Оновлено о 20:40. Партія «Слуга народу» виключила Задорожнього з лав політсили. Рішення ухвалили на засіданні дисциплінарної комісії партії. У політсилі також підтвердили оголошення підозри Задорожньому.

На час розслідування членство нардепа у парламентській фракції «Слуга народу» призупинять. Його також виключать з комісії ВР щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій.

Громадська організація «Центр протидії корупції» пише, що Задорожній пройшов до Ради, вигравши вибори у окрузі № 162 на Сумщині, а потім піарився на будівництві водогону в Чупахівській громаді на Охтирщині.

«Депутат заявляв, що зробив звернення до правоохоронних органів, «аби процес освоєння коштів спеціального фонду був чесний і прозорий». Так, бачимо, який чесний і прозорий. До виборів Задорожній був шоуменом та ведучим. Працював у івент-агенції GB Event by Kvartal 95», — додали в ЦПК.

Микола Задорожній з травня 2024 року є головою тимчасової слідчої комісії щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій.