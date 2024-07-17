ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Задорожньому, якого підозрюють у вимаганні хабаря

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату України Миколі Задорожньому, якого підозрюють у «відкаті» на 3,4 мільйона гривень.

Про це пише Національне антикорупційне бюро.

Йому призначили заставу у понад 3 мільйони гривень з покладенням відповідних процесуальних обов’язків. Як пише «Суспільне», Задорожній має прибувати до слідчих / прокурорів за першою вимогою, не відлучатися без дозволу за межі Києва, утриматися від спілкування зі свідками й носити електронний браслет.

«Я є найбільш зацікавленим. Заявляю, що не створював і не буду створювати проблем розслідуванню, для переховування немає підстав», — заявив Задорожній у суді.

Задорожньому закидають одержання хабаря в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК), за що загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, Задорожній у березні 2024 року просив відкат у голови сільської ради на Сумщині за неперешкоджання у тендері на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області. Відкат, за даними НАБУ, становив 10% від загальної суми контракту. Ще 4% від загальної суми призначались для місцевих правоохоронців за мовчання і допомогу. Загалом йдеться про суму у 3,4 мільйона гривень.

15 липня партія «Слуга народу» виключила нардепа з лав політсили.