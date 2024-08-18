Українська авіація знищила ще один міст на Курському напрямку

Авіація Повітряних сил Збройних сил України вдарила ще по одному мосту на Курському напрямку.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Авіація Повітряних сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій!» — написав він.

Російські телеграм-канали пишуть, що йдеться про міст через річку Сейм біля села Зване (рос. Званное). По ньому доставляли постачання для російських військових на Курському напрямку. Це вплине на логістику противника.

Також росіяни зазначають, що тепер у Глушківському районі залишився єдиний міст у селі Кариж.

16 серпня уперше ЗСУ зруйнували важливий для логістики росіян міст у Курській області.

Курська операція

Вперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії. Точна кількість захоплених у полон росіян невідома, однак українські високопосадовці (зокрема Сирський) заявляли, що в окремі дні операції в полон здавалися сотні російських військових.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. Україна планує відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних, допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів.

15 серпня в Курській області Україна створила першу військову комендатуру.