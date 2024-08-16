Повітряні сили ЗСУ вдарили по мосту в Курській області. Він важливий для логістики росіян

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав відео авіаудару Сил оборони по мосту в Курській області РФ.

«Українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника», — написав він.

Олещук не уточнював, де саме була атака, але раніше російські телеграм-канали писали про знищення мосту через річку Сейм у Глушковському районі Курської області. Цей міст важливий для російської логістики.

Курська операція

Вперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії. Точна кількість захоплених у полон росіян невідома, однак українські високопосадовці (зокрема Сирський) заявляли, що в окремі дні операції в полон здавалися сотні російських військових.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. Україна планує відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних, допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів.

15 серпня в Курській області Україна створила першу військову комендатуру.