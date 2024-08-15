Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль запропонував створити робочу групу з КНДР, щоб започаткувати співпрацю й обʼєднання

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль напередодні запропонував створити робочий консультативний орган з Північною Кореєю для обговорення шляхів послаблення напруженості та відновлення економічної співпраці між країнами.
Про це повідомляє Reuters.
У промові до Дня національного визволення Кореї з нагоди 79-й річниці незалежності від колоніального панування Японії Юн заявив, що готовий розпочати політичну та економічну співпрацю, якщо Північна Корея «зробить лише один крок» до ядерного роззброєння.
Юн у промові розповів про план обʼєднання і знову звернувся до Пхеньяну після нещодавньої пропозиції південнокорейського уряду допомогти постраждалим від повеней у Північній Кореї, яку КНДР відхилила.
Однак обʼєднана Корея — поки що надто амбітна мета, оскільки зараз відносини між сусідами загострені як ніколи раніше. Північна Корея продовжує розвивати свій ядерний і збройний потенціал та робить усе можливе, щоб остаточно розірвати будь-які звʼязки з Півднем. На початку року лідер КНДР Кім Чен Ин назвав Південну Корею «головним ворогом» і заявив, що обʼєднання більше неможливе.
Юн сказав, що запуск «міжкорейської робочої групи» може допомогти зняти напруженість і почати економічну співпрацю, сприяти обміну людьми і воззʼєднати родини, розділені Корейською війною 1950—1953 років.
У своїй промові Юн також запропонував започаткувати міжнародну конференцію з прав людини у Північній Кореї та створити фонд, який сприятиме глобальній обізнаності з цього питання, підтримуватиме активістів і розширюватиме доступ населення КНДР до зовнішньої інформації.
Водночас південнокорейські аналітики побоюються, що такі плани Сеулу щодо сприяння захисту прав людини у Північній Кореї сприйматимуть там як суперечливі й загрозливі для режиму Кім Чен Ина.
Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю
З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, тоді Японія капітулювала, і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.
Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію і розпочав Корейську війну в 1950 році. Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хочуть, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.
- 1 січня 2024 року лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея більше не прагне до примирення і воззʼєднання з Південною Кореєю. Водночас він пригрозив «ущент знищити» США і Південну Корею, якщо ті вдаватимуться до «провокацій». Пізніше Кім Чен Ин заявив про необхідність змін у Конституції КНДР, щоб визначити Південну Корею «головною ворожою країною». Північна Корея обстрілювала прикордоння Південної, регулярно проводить випробування ядерної зброї, запускає ракети й супутники-шпигуни.
- 8 лютого Північна Корея оголосила про розірвання всіх угод з Південною Кореєю, які стосувалися сприяння економічному співробітництву між країнами.
- У червні між Північчю і Півднем спалахнула чергова суперечка. КНДР «атакувала» Південну Корею сотнями куль зі сміттям. У відповідь на це Південь погрожував встановити на кордоні гучномовні системи, які транслюватимуть пропаганду на Північ.