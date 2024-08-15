Кандидат у віцепрезиденти від Гарріс погодився на дебати з кандидатом від Трампа

Тім Волз, якого імовірна кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти, погодився провести дебати зі своїм конкурентом від Республіканської партії Джеймсом Девідом Венсом 1 жовтня.

Про це передає Reuters.

Телеканал CBS News зазначав, що надав штабам чотири дати для дебатів: 17 і 24 вересня та 1 і 8 жовтня.

Джеймс Девід Венс у відповідь на запитання про можливі дебати сказав телеканалу Fox News: «Я сильно підозрюю, що ми будемо там 1 жовтня». І додав, що хоче дебатувати з Волзом не один раз.

Камала Гарріс ще не є офіційною кандидаткою від демократів, однак свого кандидата у віцепрезиденти вона обрала ще 6 серпня. Тім Волз — губернатор Міннесоти, який відомий своєю підтримкою України та гострокою критикою Трампа і Венса.

Дебати віцепрезидентки Камали Гарріс, імовірної кандидатки в президенти від Демократичної партії, і кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа відбудуться на телеканалі ABC News 10 вересня. Раніше Трамп наполягав на дебатах на Fox News 4 вересня. Тоді Гарріс сказала, що дебати мають відбутись, але не на його умовах, тому наполягала на дебатах на ABC News, про які Трамп домовлявся з демократами ще за передвиборчої кампанії Джо Байдена.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

2 серпня Камала Гарріс отримала голоси делегатів, необхідні для номінації від Демократичної партії. Остаточно її мають затвердити на зʼїзді партії пізніше в серпні.