Трамп погодився на дебати з Гарріс 10 вересня на ABC News

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп погодився на дебати з віцепрезиденткою та імовірною кандидаткою від демократів Камалою Гарріс на 10 вересня на телеканалі ABC News.

Про це пише ABC News.

Раніше Трамп наполягав на дебатах на Fox News 4 вересня. Тоді Гарріс сказала, що дебати мають відбутись, але не на його умовах, тому наполягала на дебатах на ABC News, про які Трамп домовлявся з демократами ще за передвиборчої кампанії Джо Байдена.

Гарріс і Трамп з нетерпінням чекають на дебати. Усі деталі про їх проведення повідомлять пізніше.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

2 серпня Камала Гарріс отримала голоси делегатів, необхідні для номінації від Демократичної партії. Остаточно її мають затвердити на зʼїзді партії пізніше в серпні. Вона вже представила свого кандидата у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострокою критикою Трампа й Венса.