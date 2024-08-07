Болгарія дозволила своїм військовим вчити українських у країнах НАТО

Кабінет міністрів Болгарії дозволив болгарським військовослужбовцям брати участь в операції НАТО з надання допомоги Україні у сфері безпеки та навчання (NATO Security assistance and training for Ukraine).
Про це передає болгарський телеканал Bulgaria On Air.
У такий спосіб Болгарія «дала чіткий сигнал про свою прихильність підтримці України», а також про відстоювання євроатлантичних цінностей.
NATO Security assistance and training for Ukraine, або ж NSATU, координуватиме військову допомогу Києву та навчання українських військових з боку членів і партнерів Альянсу. Його мета — створити міцний ґрунт для безпекової підтримки України.
- Болгарія допомагає Україні озброєнням від початку повномасштабного російського вторгнення, але переважно непублічно. У жовтні 2022 року видання EurActiv писало, що Болгарія є одним із найбільших непублічних постачальників зброї Україні. У січні 2023 року німецьке видання Die Welt писало, що на початку війни Болгарія таємно забезпечила Україну третиною боєприпасів і 40% дизпалива. Водночас через внутрішні політичні розбіжності снаряди передавали таємно. Офіційно Болгарія передала Україні два пакети військової допомоги.