NYT: Іран запросив у Росії сучасні системи ППО для підготовки війни з Ізраїлем

Іран запросив у Росії сучасні системи протиповітряної оборони, готуючись до можливої ​​війни з Ізраїлем. Росія вже почала передавати необхідне озброєння — радари та системи ППО.

Про це пише The New York Times, посилаючись на іранські медіа і на джерела серед іранських посадовців.

У понеділок, 5 серпня, колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу приїхав до Ірану. Це відбулося в той час, коли Іран погрожує атакою на Ізраїль за вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу і президент Ірану Масуд Пезешкіян у Тегерані, 5 серпня 2024 року. AFP

Шойгу зустрівся з президентом Масудом Пезешкіяном і генералом Мохаммадом Багері. Після цих зустрічей він заявив, що Росія готова «до повної співпраці з Іраном з регіональних питань». Генерал Багері сказав, що відносини між країнами є «глибокими, довгостроковими та стратегічними» і лише розширяться за нового уряду Ірану.

Хоча Росія також має економічні та культурні зв’язки з Ізраїлем — там живе велика кількість російських євреїв, аналітики кажуть, що вона не може дозволити собі відхилити прохання Ірану про допомогу, оскільки значною мірою покладається на іранські безпілотники у війні в Україні.