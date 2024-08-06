NYT: Іран запросив у Росії сучасні системи ППО для підготовки війни з Ізраїлем

Іран запросив у Росії сучасні системи протиповітряної оборони, готуючись до можливої війни з Ізраїлем. Росія вже почала передавати необхідне озброєння — радари та системи ППО.
Про це пише The New York Times, посилаючись на іранські медіа і на джерела серед іранських посадовців.
У понеділок, 5 серпня, колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу приїхав до Ірану. Це відбулося в той час, коли Іран погрожує атакою на Ізраїль за вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.
Шойгу зустрівся з президентом Масудом Пезешкіяном і генералом Мохаммадом Багері. Після цих зустрічей він заявив, що Росія готова «до повної співпраці з Іраном з регіональних питань». Генерал Багері сказав, що відносини між країнами є «глибокими, довгостроковими та стратегічними» і лише розширяться за нового уряду Ірану.
Хоча Росія також має економічні та культурні зв’язки з Ізраїлем — там живе велика кількість російських євреїв, аналітики кажуть, що вона не може дозволити собі відхилити прохання Ірану про допомогу, оскільки значною мірою покладається на іранські безпілотники у війні в Україні.
- Ісмаїла Ханію вбили в Тегерані 31 липня. Він приїхав на інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. ХАМАС поклав відповідальність за вбивство на Ізраїль, однак офіційно Ізраїль та його армія цього не коментували.
- У відповідь на вбивство Ханії верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю. Видання Axios з посиланням на джерела пише, що атаку очікують у найближчі 24—48 годин.