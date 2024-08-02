У ЄС створили команду для підготовки до потенційного повернення експрезидента США Дональда Трампа до влади

Європейська комісія створила спеціальну команду з високопосадовців, щоб підготуватися до можливого повернення експрезидента США Дональда Трампа в Білий дім.

Про це виданню Financial Times повідомило три джерела, дотичні до створення команди та поінформовані про її завдання.

Наразі Євросоюз розробляє стратегії, щоб впоратися з можливими кардинальними змінами в поглядах Білого дому, зокрема, в питаннях вільної торгівлі та підтримки України, якщо Трампа оберуть президентом США на виборах у листопаді. Ця група також вивчає, який вплив на ЄС може мати потенційне президентство чинної віцепрезидентки США і можливої кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс.

«Вибори в США ще далекі від завершення, тому ми повинні наперед визначити, якими можуть бути наслідки в кожному випадку. Ключові високопосадовці в групі обговорюють, на яких аспектах слід зосередитися найбільше», — сказав один зі співрозмовників видання на умовах анонімності.

Команду сформував офіс генерального секретаря Єврокомісії Ілзе Юхансоне. До складу групи входить доволі обмежена кількість чиновників ЄС — вони представляють управління Єврокомісії, що займаються, зокрема, питаннями торгівлі, конкуренції та зовнішніх відносин.

Міністерство закордонних справ Німеччини також створило аналогічну групу для підготовки до можливого другого президентства Трампа, повідомили чиновники Financial Times.

У Євросоюзі стурбовані тим, що ставши президентом США вдруге, Трамп може запровадити штрафні тарифи на товари ЄС, припинити військову та фінансову підтримку України та змусити Київ поступитися територіями на користь РФ для припинення війни.

У ЄС також стривожені тим, що Трамп втілить попередні погрози й виведе США з НАТО або підірве пункт про взаємну оборону щодо країн, які, на його думку, недостатньо витрачають на оборону Альянсу.