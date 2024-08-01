МОЗ звернулося до правоохоронців за додатковими перевірками тендеру на ремонт «Охматдиту». Його виграла компанія з завищеними цінами

Міністерство охорони здоровʼя України звернулося до правоохоронних органів, щоб ті провели додаткові перевірки тендеру на відбудову дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, куди 8 влучила російська ракета. Сьогодні стало відомо, що переможцем конкурсу на ремонт стала компанія «Буд-Технолоджі», яка запропонувала ледь не найвищі ціни на свої роботи.

По це заявив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що кожного учасника тендеру на ремонт оцінювали за пʼятьма критеріями: співбесіда, оцінка персоналу, оцінка матеріально-технічної бази, досвід, цінова пропозиція. Деякі компанії, за його словами, усунули від конкурсу через порушення принципу доброчесності, зокрема, відкриті кримінальні провадження.

Врешті «Охматдиту» рекомендували обрати переможцем конкурсу компанію «Буд-Технолоджі», про це публічно повідомив керівник лікарні. Поки договір ще не підписали, оскільки вивчали можливості компанії виконати всі необхідні роботи.

Як заявив Ляшко, оскільки вибір викликав резонанс, МОЗ звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок. За його словами, Ляшко особисто, разом із його командою, роблять усе, щоб процес відбудови був абсолютно прозорий.

Він пообіцяв, що від моменту підписання договору з компанією-підрядником, щодня оприлюднюватимуть публічний звіт, щоб інформувати людей, на що витрачаються зібрані їхніми зусиллями гроші.