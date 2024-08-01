МОЗ звернулося до правоохоронців за додатковими перевірками тендеру на ремонт «Охматдиту». Його виграла компанія з завищеними цінами

Міністерство охорони здоровʼя України звернулося до правоохоронних органів, щоб ті провели додаткові перевірки тендеру на відбудову дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, куди 8 влучила російська ракета. Сьогодні стало відомо, що переможцем конкурсу на ремонт стала компанія «Буд-Технолоджі», яка запропонувала ледь не найвищі ціни на свої роботи.
По це заявив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.
Він зазначив, що кожного учасника тендеру на ремонт оцінювали за пʼятьма критеріями: співбесіда, оцінка персоналу, оцінка матеріально-технічної бази, досвід, цінова пропозиція. Деякі компанії, за його словами, усунули від конкурсу через порушення принципу доброчесності, зокрема, відкриті кримінальні провадження.
Врешті «Охматдиту» рекомендували обрати переможцем конкурсу компанію «Буд-Технолоджі», про це публічно повідомив керівник лікарні. Поки договір ще не підписали, оскільки вивчали можливості компанії виконати всі необхідні роботи.
Як заявив Ляшко, оскільки вибір викликав резонанс, МОЗ звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок. За його словами, Ляшко особисто, разом із його командою, роблять усе, щоб процес відбудови був абсолютно прозорий.
Він пообіцяв, що від моменту підписання договору з компанією-підрядником, щодня оприлюднюватимуть публічний звіт, щоб інформувати людей, на що витрачаються зібрані їхніми зусиллями гроші.
- «Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. 8 липня 2024 року російська крилата ракета Х-101 повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждало 10 хірургічних відділень, пʼять онковідділень, два соматичних відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії (єдиної в країні).
- У лікарні на момент удару було майже 670 дітей і приблизно тисяча співробітників. Вони ховались у підвалах, тому великих жертв вдалося уникнути. Загинули двоє дорослих (одна з них — 30-річна лікар-нефролог Світлана Лукʼянчук), а постраждали 32 людини. Госпіталізували з різними травмами 8 дітей.
- На відбудову лікарні збирали кошти, виділені Україною, іноземними партнерами, бізнесом, населенням. Частину зібраних коштів акумулювали на рахунку «Благодійного фонду «Охматдит» — здорове дитинство». 19 липня оголосив тендер на проведення ремонту клініки. З пропозиціями на участь відбудові вийшло 17 українських будівельних компаній, 14 з яких з’явилися для проведення конкурсу.
- 31 липня «Охматдит» оголосив переможцем конкурсу компанію «Буд-Технолоджі», яка запропонувала відновити лікарню за 307 мільйонів гривень. Журналісти проєкту «Наші гроші» кажуть, що це одна з найдорожчих пропозицій, а десятки фірм пропонували виконати роботи значно дешевше — від 42 до 286 мільйонів гривень, однак їх проігнорували. Одна з компаній отримала відмову через невідомі підозри щодо її податкових документів, інша — через скандальну репутацію власника. Водночас проблеми у пропозиції переможця замовник проігнорував, кажуть журналісти.