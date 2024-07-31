Мінстратегпром: Україна може виробляти понад 3 мільйони дронів на рік, але потрібне фінансування

Україна має достатньо потужностей, щоб виробляти понад 3 мільйони дронів різних типів на рік. Але для цього потрібне фінансування.
Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Ганна Гвоздяр на хакатоні від Brave1 Precision, повідомляє «Суспільне».
Україна може покрити лише частину цих потреб, а решту закривають закордонні партнери. Зокрема, Канада погодилась закупити частину дронів українського виробництва для ЗСУ. Перемовини ведуть і з іншими країнами, зокрема з Великою Британією.
«Ми достатньо розвинули виробництво різних видів дронів за рахунок як державних, так і приватних потужностей. Понад мільйон дронів — зрозуміло, що під них треба понад мільйон боєприпасів», — сказала Гвоздяр.
Зараз Мінстратег опрацьовує лінійку дронів з боєприпасами, яка необхідна українській армії — під різні потреби потрібні різні дрони.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів. Голова Мінцифри Михайло Федоров і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін вважають цю цифру реальною.
- У березні 2024-го премʼєр України Денис Шмигаль сказав, що Україна вже готова виробляти понад мільйон дронів за рік.