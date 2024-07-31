Мінстратегпром: Україна може виробляти понад 3 мільйони дронів на рік, але потрібне фінансування

Україна має достатньо потужностей, щоб виробляти понад 3 мільйони дронів різних типів на рік. Але для цього потрібне фінансування.

Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Ганна Гвоздяр на хакатоні від Brave1 Precision, повідомляє «Суспільне».

Україна може покрити лише частину цих потреб, а решту закривають закордонні партнери. Зокрема, Канада погодилась закупити частину дронів українського виробництва для ЗСУ. Перемовини ведуть і з іншими країнами, зокрема з Великою Британією.

«Ми достатньо розвинули виробництво різних видів дронів за рахунок як державних, так і приватних потужностей. Понад мільйон дронів — зрозуміло, що під них треба понад мільйон боєприпасів», — сказала Гвоздяр.

Зараз Мінстратег опрацьовує лінійку дронів з боєприпасами, яка необхідна українській армії — під різні потреби потрібні різні дрони.