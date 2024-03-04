Премʼєр-міністр: Україна вже готова виробляти понад мільйон дронів за рік

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що український бізнес уже готовий виробляти більш як мільйон безпілотників на рік. Уряд викуповуватиме ці дрони.

«У 2024 році ми зробили доволі значні кроки щодо посилення власного виробництва озброєння. Президент ставив завдання у мільйон дронів. Ми розуміємо, що бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більш як мільйон дронів. Ми, звичайно, будемо викуповувати все, що зможе зробити наш бізнес, для того щоб передавати це нашим Силам оборони», — сказав премʼєр Денис Шмигаль.

Шмигаль додав, що уряд виділяє «значні кошти» на закупівлю озброєння саме в українських виробників. 50% коштів, які виділяються на закупівлю озброєння і військової техніки, використають саме на дрони. Це важливо для підтримання української економіки.

Шмигаль вважає, що сфера виробництва озброєння і військової техніки є ключовою галуззю, яка дасть Україні «доволі потужний» вплив на ВВП, а також — «стабільність і самостійність, якої від нас чекають партнери».