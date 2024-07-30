Глава МЗС Угорщини Сіярто вважає, що зупинку транзиту російської нафти через Україну міг ініціювати ЄС, «щоб шантажувати миролюбні країни»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Євросоюз «нічого не зробив» відтоді, як його країна разом зі Словаччиною ініціювали консультації з Єврокомісією через заборону транзиту російської нафти «Лукойлу» через Україну. На його думку, Єврокомісія не відреагувала «належним чином», оскільки сама ініціювала таку заборону, щоб «шантажувати дві країни, які відмовляються надавати Україні зброю, бо підтримують мир».
Про це Петер Сіярто заявив у Facebook.
«Більше тижня минуло, як ми спільно [зі Словаччиною] ініціювали консультації з Єврокомісією через заборону транзиту російської нафти через територію України. Більше тижня минуло, а Єврокомісія нічого не зробила. Брюссель мовчить, попри загрозу енергетичній безпеці двох країн — членів ЄС і попри кришталево чітке порушення Угоди про асоціацію ЄС», — написав він.
За його словами, Єврокомісія «нічого не робить» або через те, що «настільки слабка, що не здатна відстояти фундаментальні інтереси двох держав-членів проти одного кандидата», або ж «усе придумали не в Києві, а в Брюсселі».
«Навіть не український уряд, а Єврокомісія хотіла шантажувати дві країни, які, підтримуючи мир, відмовилися постачати зброю», — заявив Сіярто.
Він закликав Єврокомісію та особисто її президентку Урсулу фон дер Ляєн «негайно зізнатися», якщо це Брюссель попросив Київ заборонити використовувати територію України для поставок російської нафти «Лукойлу». А якщо ні, то пояснити, чому Єврокомісія «не вжила жодних заходів більш ніж за тиждень».
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країнам ЄС заборонили імпортувати російську нафту, однак для Словаччини й Угорщини зробили виняток, оскільки нафта з РФ — досі головне джерело енергії для цих держав.
- Однак у липні російський «Лукойл» припинив постачати нафту до Угорщини та Словаччини, оскільки Київ посилив санкції проти компанії, які фактично забороняють їй використовувати територію України для транзиту. Хоч обидві країни звільнені від застосування санкцій ЄС щодо транспортування нафти з РФ, нові українські санкції звели нанівець їхній імунітет від обмежень.
- Через це країни навіть ініціювали консультаційну процедуру арбітражного суду з Єврокомісією. Проте їхня спроба провалилася — Єврокомісія відхилила прохання змусити Київ дозволити транзит нафти з РФ.
- Обидві країни навіть вдалися до погроз: Сіярто заявив, що його країна блокуватиме військову допомогу ЄС Україні, допоки та не скасує санкції щодо «Лукойла», премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив скоротити експорт дизельного палива в Україну, якщо Київ продовжить блокувати транзит російської нафти до країни.
- Сьогодні повідомлялося, що дипломати Євросоюзу роздратовані спробами Угорщини й Словаччини використати правила ЄС, щоб зберегти доступ до російської нафти, від якої інші країни блоку вже відмовилися.