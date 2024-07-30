Трагедія біля укриття в Києві. Сторожа Вадима Мошкіна засудили до чотирьох років тюрми

Деснянський районний суд Києва визнав винним у залишенні в небезпеці, що призвело до смерті трьох людей, сторожа поліклініки № 3 Деснянського району Києва Вадима Мошкіна. Йому призначили чотири роки вʼязниці.

Про це повідомили Офіс Генпрокурора і «Судовий репортер».

Вадим Мошкін не пустив людей в укриття лікарні під час балістичного обстрілу Києва 1 червня 2023 року. Тоді загинули троє людей, серед них — 9-річна дівчинка.

Мошкін не визнав своєї вини. Його адвокат пояснював, що все відбулося дуже швидко і чоловік просто не встиг відчинити двері в укриття.

Під час судового розгляду, стверджує прокуратура, Мошкін постійно змінював покази щодо обставин події та причин, через які він не відкрив укриття — не встиг, не почув сигнал тривоги, не побачив людей. Урешті обвинувачений повідомив суду, що приміщення лікарні взагалі не обладнано укриттям і він не був зобов’язаний його вічиняти.