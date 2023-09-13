У Києві відсторонили директора Департаменту безпеки КМДА. Він проходить у справі про загибель людей перед укриттям

Київський апеляційний суд відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, який підозрюється у службовій недбалості з тяжкими наслідками.
Про це повідомляє столична прокуратура.
Суд слухав справу про загибель людей перед закритим укриттям. Як повідомляє «Суспільне», на думку прокуратури, Ткачук, перебуваючи на посаді, може впливати на свідків.
Прокурор Яна Луцишина пояснила, що більшість працівників департаменту допитані в рамках цієї справи як свідки. Тому директор на своїй посаді має безпосередній звʼязок зі своїми підлеглими. Суд з аргументами сторони обвинувачення погодився.
- Росія вночі 1 червня знову атакувала Київ. У Деснянському районі столиці уламки впали на поліклініку та на прилеглий багатоповерховий будинок — загинули троє людей, ще близько двадцяти отримали поранення. Серед загиблих — 9-річна дівчинка. При повітряній тривозі люди не змогли потрапити до укриття в поліклініці, оскільки воно було закрите.
- За це підозри оголосили першій заступниці Деснянської райдержадміністрації, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю Вадиму Мошкіну. Пізніше підозру вручили й начальнику Департаменту безпеки Роману Ткачуку. Згодом його відправили під цілодобовий домашній арешт. В усіх інших підозрюваних такий же самий запобіжний захід.