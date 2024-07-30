Суд арештував майно братів Медведчука та Козака на 400 мільйонів гривень

Суд арештував додаткові активи на 400 мільйонів гривень, що належали Сергію Медведчуку та Богдану Козаку — братам екснардепів від забороненої ОПзЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.

Під арешт потрапили:

виробничі приміщення, лабораторний корпус і склади загальною площею понад 10 200 кв. м;

земельна ділянка площею понад 7 га;

нежитлові приміщення в Києві площею 167 кв. м;

74 автомобілі, 2 навантажувачі, 4 екскаватори, бульдозер та автогрейдер.

Також арештували земельні ділянки сільгосппризначення, які були безоплатно отримані фірмами від однієї з територіальних громад Львівщини. У надрах ділянок знайдені значні поклади газу.

Усі ці активи вже передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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