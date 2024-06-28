ДБР передало АРМА завод родичів Медведчука та Козака вартістю $5 мільйонів

Державне бюро розслідувань передало в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) підприємство найближчих родичів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака вартістю $5 мільйонів.

Про це пише пресслужба ДБР.

В управління держави перейде цегельний завод у Львівській області, кінцевими власниками якого є рідні брати Медведчука та Козака.

За даними слідства, підприємство роками ухилялося від сплати податків, натомість прибутки йшли на фінансування збройної агресії Росії проти України.

У державну власність також перейде також майно підприємства: чотири позашляховики, два екскаватори, трактор, автонавантажувачі, земельні ділянки площею понад 10 га, нежитлові приміщення площею понад 31 000 м².

Крім того, наклали арешт на майно братів Медведчука та Козака, яке вони встигли переписати його на найближчих родичів чи підставних осіб.

Зокрема, у квітні 2022 року брат Тараса Козака, дізнавшись що ДБР проводить розслідування, уклав 30 договорів купівлі-продажу та чотири угоди дарування на майно вартістю $3,5 мільйона. На свою матір він переоформив 4 квартири в Києві, квартиру у Львові та будинок на Самбірщині, дві земельні ділянки площею майже 0,5 га.

Цивільна дружина брата Козака стала власницею двох квартир, двох паркінгів та нежитлового приміщення у Львові. Іще три будинки у Львові та три земельні ділянки перейшли у власність наближених осіб.

Триває процедура передачі до АРМА вказаного майна.