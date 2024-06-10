Братів екснардепів Медведчука та Козака підозрюють у несплаті податків на 75 мільйонів гривень

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань зібрали докази проти Сергія Медведчука та Богдана Козака — братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, яких підозрюють у держзраді.

Про це пише пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій, які завдавали шкоди Україні протягом 2017—2023 років. Йдеться про виведені «в тінь» мільйони гривень, через що державний бюджет України недоотримав понад 75 мільйонів гривень податків.

Несплачені податки Сергій Медведчук і Богдан Козак спрямували на фінансування війни Росії проти України.

Для схеми фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники. Топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав її. До фінансово-звітної документації директор і бухгалтер компанії вносили фейкові дані. Їхні дії кваліфікували як службове підроблення.

На підставі цих доказів Сергію Медведчуку і Богдану Козаку заочно повідомили про підозру за ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ).