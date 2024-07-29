Екскерівникам Оленівської колонії, які причетні до загибелі українських військовополонених, оголосили підозри

Правоохоронці заочно повідомили про підозри ексочільникам Оленівської колонії, які причетні до загибелі українських військовополонених.

Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

Йдеться про колаборанта Сергія Євсюкова — ексочільника так званої «Волноваської колонії ДНР» у селищі Оленівка, та його колишнього першого заступника — колаборанта Дмитра Нейолова.

Офіс генерального прокурора

За даними слідства, обидва підозрюваних керували колонією в Оленівці, де утримували українських військовополонених, коли в ніч на 29 липня 2022-го російські війська влаштували там теракт. Тоді загинули щонайменше 50 українських військових, причому 9 з них — через відсутність невідкладної медичної допомоги. Майже 150 полонених дістали поранень.

Обидва фігуранти усвідомлювали масштаби вибухів і кількість постраждалих, але умисно зволікали з евакуацією поранених до лікарні.

Євсюкову та Нейолову повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством. Їм загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення.

У листопаді 2022 року обох підозрюваних «замінили на посадах». Зараз вони переховуються від правосуддя на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

Теракт в Оленівці

Уночі 29 липня 2022 року в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи.

За даними Офісу генпрокурора, вибухи пролунали після відбою — у часовий проміжок між 23:00 28 липня та 1:00 29 липня 2022 року. На той час у бараці утримували 193 військовополонених полку «Азов».

Зараз вдалося встановити та ідентифікувати 49 загиблих військовослужбовців, з них 48 — завдяки судовим молекулярно-генетичним експертизам, та ще одного загиблого — з показань потерпілих і свідків.

Попри те, що українські військовослужбовці в полоні перебувають під захистом Женевської конвенції, росіяни не допустили міжнародні організації до огляду місця події. Натомість вони намагалися знищити й приховати сліди злочину.

«Це перший результат розслідування масового вбивства українських військовополонених в Оленівці. Ніхто з причетних не залишиться непокараним», — зазначили в прокуратурі.