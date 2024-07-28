Тенісистка Даяна Ястремська перемогла бразилійку Лауру Пігоссі в першому колі Олімпіади

Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла бразилійку Лауру Пігоссі в першому колі Олімпійських ігор 2024.
Матч тривав дві години. Ястремська обіграла Лауру Пігоссі в трьох сетах із рахунками 6:3, 5:7, 0:6.
Це була друга зустріч спортсменок. У 2022 році Ястремська поступилась Пігоссі на ґрунтових кортах змагань WTA 250 у Боготі.
Далі українка змагатиметься проти колумбійки Каміли Осоріо.
- Ястремська стала третьою українкою, що пройшла у друге коло на Олімпіаді-2024 з тенісу, разом із Еліною Світоліною і Мартою Костюк.
- Олімпіада-2024 проходить у Парижі з 26 липня до 11 серпня. Цьогоріч в України найменше представництво в історії держави — лише 139 атлетів, якщо врахувати зняття тенісистки Ангеліни Калініної через хворобу. За видами спорту українці найкраще представлені в легкій атлетиці — там аж 25 спортсменів. У важкій атлетиці та бадмінтоні — лише по одному.