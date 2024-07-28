Тенісистка Еліна Світоліна здобула першу перемогу на Олімпіаді — розгромила японку Моюку Учідзіму

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №31) впевнено перемогла японку Моюку Учідзіму (WTA №66) у двох сетах. Рахунок — 6:2 та 6:1.
Поєдинок тривав 1 годину 2 хвилини. Гра розпочалася не на користь Еліни — перший брейкпойнт за рахунку 1:1 був за японкою. Однак Світоліна швидко зуміла взяти матч під свій контроль і перемогти.
У наступному колі Світоліна зіграє проти переможниці пари Джессіка Пегула (США) — Вікторія Голуба (Швейцарія).
- Олімпіада-2024 проходить у Парижі з 26 липня до 11 серпня. Цьогоріч в України найменше представництво в історії держави — лише 139 атлетів, якщо врахувати зняття тенісистки Ангеліни Калініної через хворобу. За видами спорту українці найкраще представлені в легкій атлетиці — там аж 25 спортсменів. У важкій атлетиці та бадмінтоні — лише по одному.