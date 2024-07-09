На Олімпійські ігри 2024 від України поїдуть 140 спортсменів. Це найменше представництво в історії держави

На цьогорічні Олімпійські ігри в Париж від України поїдуть лише 140 спортсменів і спортсменок. Це буде найменше представництво в історії України на Олімпіаді.
Про це заявив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт на пресконференції, передає спортивне видання «Чемпіон».
«Загалом на сьогодні ми маємо 124 ліцензії. Це 140 спортсменів і спортсменок, які братимуть участь в Олімпійських іграх. Ми вже закінчили наш відбір на Олімпійські ігри, Україна остаточно має 124 ліцензії», — сказав Гутцайт.
Відтак Україна матиме найменше у своїй історії представництво на Олімпійських іграх. Попередній найгірший показник України був у Токіо у 2021 році — 155 спортсменів.
Напередодні, 8 липня, Україна вже подала заявку до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про командний склад.
Президент НОК повідомив, що Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту. Також на Олімпіаді вперше в історії незалежної України виступить українська збірна з футболу.
Кількісний склад України на Олімпіаді-2024 за видами спорту:
- легка атлетика — 25;
- футбол — 18;
- стрибки у воду — 9;
- веслування (веслування на байдарках і каное, веслувальний слалом) — 9;
- боротьба (вільна й греко-римська) — 9;
- художня гімнастика — 6;
- академічне веслування — 6;
- спортивна гімнастика — 6;
- теніс — 6;
- стрільба (кульова й стендова) — 6;
- фехтування — 6;
- плавання — 5;
- дзюдо — 5;
- велоспорт (шосе + маунтенбайк) — 4;
- бокс — 3;
- брейкінг — 3;
- сучасне пʼятиборство — 3;
- настільний теніс — 3;
- скелелазіння — 2;
- артистичне плавання — 2;
- стрільба з лука — 2;
- бадмінтон — 1;
- важка атлетика — 1.
Олімпіада-2024 проходитиме в Парижі з 26 липня до 11 серпня.