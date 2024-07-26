Премʼєр Румунії пояснив, чому країна не може збивати російські дрони Shahed поблизу України

Премʼєр-міністр Румунії Марчел Чолаку, коментуючи падіння уламків російських дронів Shahed на румунську територію, пояснив, чому країна не може їх збивати.

Про це Чолаку сказав під час візиту до повіту Бузеу, передає Digi24.

«Для того щоб збити їх [російські дрони], ми повинні відкрити вогонь по українській території, а я думаю, що цього ще не дозволили, я не чув про жодне рішення з цього питання», — заявив Чолаку, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами румунського премʼєра, російські дрони біля кордону з Румунією в районі Дунаю зазвичай збиває українська ППО — для румунів «нема жодної небезпеки». Після минулих інцидентів, коли уламки російських дронів опинялися на території Румунії, у країні вжили заходів безпеки.

У Міноборони Румунії раніше спростували інформацію про те, що румунська ППО нібито збивала російські дрони Shahed. У відомстві наголосили, що румунські сили й засоби, розміщені поблизу кордону з Україною, «у жодній подібній ситуації не відкривали вогонь по російських дронах».

Що передувало

Зранку 24 липня румунські медіа писали про падіння дрона в районі села Плауру після масованої російської атаки на Україну. А вже 25 липня РФ знову атакувала південь Одеської області та центр України дронами Shahed, при цьому три дрони перетнули державний кордон з Румунією.

Під час атаки дронів росіян на Одещину в ніч на 25 липня з румунської 57-ї авіабази «Михаїл Когельничану» піднімали два фінські винищувачі F-18. Вони моніторили повітряну обстановку з 01:32 до 03:25 за київським часом. У повіті Тульча вночі лунав сигнал повітряної тривоги (Ro-Alert).

У НАТО заявили, що «не бачать ознак навмисного нападу Росії на країну-члена Альянсу». У блоці наголосили, що дії РФ «є безвідповідальними та потенційно небезпечними».