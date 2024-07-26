«Схеми»: Підозрюваний у вбивстві Фаріон був підписаний на блогера, який критикував мовознавицю

Підозрюваний у вбивстві екснардепки Ірини Фаріон був підписаний на низку ультраправих спільнот, в тому числі на сторінку блогера, який за кілька днів до нападу критикував мовознавицю.
Про це йдеться в матеріалі «Схем» (проєкт «Радіо Свобода»).
Журналісти проаналізували соцмережі підозрюваного й зʼясували, що той був підписаний на публічну телеграм-сторінку «Против системы». В описі зазначено, що власником сторінки є Марко Бондаренко — блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.
У відео, опублікованому 14 липня, Бондаренко неодноразово критикував мовознавицю. Зокрема, блогер скаржився на негативні коментарі глядачів, які засуджували його за використання російської мови.
Підозрюваний у вбивстві Фаріон активно спілкувався з членами спільноти «Против системы» Бондаренка, вживав образливі слова в бік євреїв.
Він також підписаний і на сторінки в забороненій соцмережі «ВКонтакте» які належать рухам російських неонацистів та націоналістів. А в телеграмі стежив за групами з неонацистськими поглядами і коментував їхні дописи.
В одній з груп в обговоренні про криптовалюти підозрюваний цікавився тим, чи можна відстежити транзакцію в криптовалюті та дізнатися, хто є власником криптогаманця.
Хлопець також стежив за соцмережами Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, до якої він хотів долучитися, як видно з коментаря, який він залишив на сторінці підрозділу.
- 19 липня 2024 року у Львові розстріляли колишню народну депутатку Верховної Ради, мовознавицю Ірину Фаріон. Того ж дня вона померла в лікарні.
- Правоохоронці спершу кваліфікували напад на Фаріон як «замах на умисне вбивство», але після її смерті перекваліфікували на умисне вбивство. Президент Володимир Зеленський взяв пошуки вбивці під свій контроль — до цього залучили й СБУ.
- 25 липня підозрюваного затримали у Дніпрі. Голова МВС повідомив, що це 18-річний хлопець. Він готувався до вбивства, стежив за Фаріон і орендував щонайменше три квартири у Львові. Слідство схиляється до того, що стрілець був лише виконавцем, а саме вбивство — замовне.
- Низка медіа встановили особу стрільця — 18-річний житель Дніпра В’ячеслав Зінченко.