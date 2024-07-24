Компанія Mattel створила першу незрячу ляльку Барбі

Американська компанія з виробництва іграшок Mattel випустила першу у світі версію незрячої ляльки Барбі.

Про це пише The Guardian.

Ляльку розробляли спільно з Американським фондом для людей з порушеннями зору.

У комплекті йде біло-червона тростина. Очі цієї Барбі спрямовані трохи вгору та назовні, щоб «точно показати погляд», який іноді мають люди з порушенням зору.

Mattel Shop

Одяг ляльки має багато тактильних елементів та застібки-гумку, щоб її легше було вдягати. А напис «Барбі» на пакуванні виконали шрифтом Брайля, щоб його змогли прочитати незрячі люди.

Mattel Shop

«Ми усвідомлюємо, що Барбі — це набагато більше, ніж просто лялька. Вона — це самовираження», — заявила старша віцепрезидентка компанії Кріста Бергер.

Нова лялька є частиною лінії Mattel Barbie Fashionistas — вона пропонує дітям більш різноманітне уявлення про красу та прагне боротися зі стигматизацією.

У серії Barbie Fashionistas є ляльки з ногою-протезом, зі слуховими апаратами, на кріслі колісному, із вітіліго — захворюванням, через яке деякі ділянки шкіри позбавлені пігменту, а також із синдромом Дауна.

Активістка та телеведуча Люсі Едвардс, яка має порушення зору, зʼявилася в рекламі нової Барбі. Вона сказала, що почувалася ізольованою після втрати зору, коли була підлітком. Однак така Барбі могла б допомогти їй почуватися менш самотньо під час прийняття незрячості.