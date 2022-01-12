У США випустили темношкіру ляльку Барбі на честь журналістки та борчині за права жінок Іди Веллс

Американська компанія Mattel Inc. випускає Барбі на честь відомої темношкірої журналістки Іди Б. Веллс (Іда Белл Веллс-Барнетт).

Інформація про створення нової ляльки з’явилася на сторінці Barbie в Instagram.

Як зазначається, лялька Іди Б. Веллс з’явиться в серії «Жінки, що надихають» (Inspiring Women), присвяченій «героїням, які проклали шлях поколінням дівчаток до великих мрій та змін».

«Коли діти дізнаються про таких героїв, як Іда Б. Уеллс, вони не просто уявляють собі краще майбутнє — вони знають, що мають силу втілити його в життя», — наголосили в компанії.

Нова лялька з’явиться у великих роздрібних магазинах до 17 січня.

Іда Б. Веллс — відома журналістка та суфражистка. Вона брала активну участь у боротьбі з расизмом у США, критикувала сегрегаційні школи та була активісткою руху за права жінок. Також Іда була співзасновницею кількох організацій, зокрема Національної асоціації сприяння прогресу кольорового населення (NAACP).

У 2020 році Іда Б. Веллс була посмертно удостоєна Пулітцерівської премії — «за видатні та сміливі репортажі про жахливе та жорстоке насильство над афроамериканцями в епоху лінчування».